Busto gioisce sotto canestro: Hydrotherm promossa in C Gold

È davvero clamorosa la scalata del Basket Busto Arsizio che, vincendo la finale di Serie C Silver ai danni di Busnago, ha ottenuto la terza promozione in tre stagioni risalendo così in C Gold, categoria dalla quale la città mancava da diversi anni.

Davanti a 300 spettatori che hanno imbottito il “PalaDrago” di via Per Samarate, i ragazzi di coach Nava hanno trionfato in volata sui brianzoli, raddrizzando definitivamente una serie di finale che Busnago aveva aperto espugnando Busto (59-64) e che era proseguita con il successo della Hydrotherm in trasferta in Gara2 (70-84).

A firmare il 73-71 finale è stato Alessandro Arui, autore del canestro in entrata – con fallo (ma tiro libero fallito) – che ha sparigliato le carte, dopo la rimonta a fari spenti di Busnago, capace di risalire dal -5 in poco più di mezzo minuto. Gli ospiti hanno poi cercato l’assalto disperato con Mazzoleni senza però riuscire a bucare la retina bustocca, così la Hydrotherm – orfana di capitan Gambaro per infortunio – ha potuto festeggiare con i suoi tanti tifosi. Arui è stato anche il miglior marcatore di Gara3 con 18 punti; doppia cifra anche per Preatoni (14), Zattra e Vai (12) e Azzimonti (10).

«Oramai ci siamo abituati alle vittorie punto a punto – ha detto a caldo coach Gianni Nava – noi che a inizio stagione pativamo i rush finali. all’inizio del campionato i rush finali ci vedevano sempre soccombere. Dodici vittorie negli ultimi tredici incontri fanno capire che siamo arrivati preparati all’atto conclusivo della stagione. Abbiamo dovuto fare i conti con i tanti infortuni, ma fisicamente stiamo bene, perché siamo allenati e ci abbiamo sempre creduto. Questo è un premio a tutti, ai ragazzi, allo staff, agli assistenti». Parlando delle gare di finale, Nava spiega: «Abbiamo raddrizzato una serie che era incominciata male. La vittoria di Busnago è stata una vittoria tecnica; stavolta invece è stata una gara di nervi: ci abbiamo creduto e siamo arrivati in fondo. È stato un playoff così: abbiamo dovuto patire sempre, ma il risultato ci ha dato ragione e adesso ci godiamo questo bellissimo momento: è la terza promozione consecutiva per questa società ed è davvero un risultato da festeggiare».