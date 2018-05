Busto Grande: “Siamo sempre quelli che hanno sostenuto Antonelli”

Busto Grande prova a portare un po’ di chiarezza dopo il consiglio comunale del 10 maggio scorso che ha messo in luce le difficoltà che sta attraversando la giunta Antonelli, salvata per il rotto della cuffia al momento del voto sul bilancio consuntivo proprio dalla lista civica che esprime Paolo Efrem in consiglio comunale.

La lista ha annunciato di aver nominato portavoce del gruppo Matteo Sabba, uno dei fondatori della lista, il quale gestirà i rapporti con minoranza e maggioranza. Ad annunciarlo è lo stesso Sabba: «Mi limiterò a riportare agli interlocutori le decisioni prese al nostro interno».

Dopo questo necessario chiarimento Sabba, supportato da Matteo Tosi, Paolo Efrem e Roberto Orlando, ha ribadito che la lista continua tenersi le mani libere in aula consiliare valutando provvedimento per provvedimento ma continua anche a considerare Antonelli «un amministratore capace che ha superato anni di immobilismo mettendo in moto cantieri e iniziative ferme da troppo tempo» ma allo stesso tempo ha sottolineato che «l’incontro con lui, dopo il consiglio, non ha chiarito tutto a partire dal fatto che noi continuiamo a rivendicare con buona ragione un ruolo in giunta che ci viene costantemente negato».

Anche i rapporti con la maggioranza non sono chiusi anzi «incontreremo a breve i vertici di Lega e Forza Italia ma anche Cornacchia e Buttiglieri con l’obiettivo di valutare se la reale volontà di questi soggetti è il bene della città o il bisogno di restare in sella a tutti i costi».

I rapporti con la minoranza, invece, viaggiano su due binari: «Da una parte vediamo il Pd con i 5 stelle a traino che non sono in grado di portare un punto di vista politico alternativo ma continuano ad incunearsi in sterili discussioni sui numeri, fotocopia di quello che viene detto in commissione – proseguono Sabba e gli altri – dall’altra c’è Busto al Centro che si riempie la bocca di civismo ma poi, nei fatti, non partecipa al voto del bilancio sperando che la maggioranza scivoli sulla classica buccia di banana».

Infine il gruppo anticipa alcuni temi che verranno portati in consiglio sotto forma di interrogazioni e mozioni: «Ci occuperemo della questione del garante dei detenuti e della richiesta di un rimborso spese, della rotonda della Coop, di un progetto educativo contro le ludopatie, di clochard e di coinvolgimento popolare vero nei grandi eventi».