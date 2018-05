Cade da cavallo, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Sabato piuttosto movimentato per un’amazzone che poco dopo le 17 di sabato 26 maggio, mentre faceva una passeggiata in sella al suo cavallo, è caduta a terra. La donna che ha chiesto aiuto è stata recuperata dai Vigili del Fuoco giunti sul posto con i sanitari del 118. L’infortunio è avvenuto a Lonate Pozzolo nella strada che costeggia la ferrovia in direzione Ferno. La donna, di 49 anni, non ha riportato ferite gravi ed è stata soccorsa e trasportata all’ospedale in codice verde. Il cavallo, come spesso accade in queste situazioni, non si è allontanato dal luogo della caduta ed è stato ritrovato vicino all’amazzone ferita. (foto d’archivio, persone a cavallo nella brughiera)