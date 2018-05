Cade con la moto, morto il titolare del centro ippico “Il Frassino”

Stava cercando di recuperare alcuni cavalli fuggiti dal suo centro ippico “Il Frassino” sul lago di Ghirla, è salito sulla sua moto ma è scivolato ed è caduto, sbattendo la testa. E’ morto, dopo vari tentativi di rianimazione, Claudio Raja, 62 anni, molto conosciuto in zona proprio per la sua attività.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di sabato 19 maggio, sulla strada che porta al maneggio: secondo quanto hanno ricostruire i carabinieri di Marchirolo, Raja si è accorto che alcuni cavalli erano fuggiti. Ha quindi preso la moto e si è inoltrato nei boschi per recuperarli. Il terreno scivoloso deve aver causato la rovinosa caduta. I passanti hanno avvertito il 118 della Croce Rossa Italiana di Varese: i sanitari hanno cercato di rianimarlo sul posto ma arrivato all’ospedale di Circolo però Claudio Raja è deceduto.