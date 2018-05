Cade in moto a Bellinzona, grave un italiano

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 15:45 a Bellinzona in via Vallone è avvenuto un incidente della circolazione stradale con ferimento.

Un 34enne cittadino italiano del Luganese stava circolando alla guida di un motoveicolo su via Vallone quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, la Polizia della città di Bellinzona, la Croce Verde e la Rega che hanno soccorso e trasportato l’uomo all’ospedale.

A detta dei medici la vita dell’uomo potrebbe essere in pericolo.