Calamità naturali gli agricoltori denunciano i rimborsi lumaca 

“E’ inaccettabile che gli agricoltori stiano ancora aspettando i rimborsi delle assicurazioni agevolate per le calamità nei campi degli scorsi anni. I pagamenti arrivano con il contagocce e sempre più in ritardo, così si mette a rischio l’intero sistema”. Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese rilancia la posizione di Ettore Prandini, vertice lombardo dell’organizzazione agricola, nel commentare il mancato versamento di circa mezzo miliardo di euro da parte dello Stato italiano dei contributi per le assicurazioni agevolate per gli anni tra il 2015 e il 2017. Solo in Lombardia – spiega la Coldiretti regionale su dati Condifesa – mancano all’appello oltre 50 milioni di euro: un problema che tocca direttamente anche la provincia prealpina.

Si tratta di una situazione paradossale. “Da una parte i Consorzi di difesa stanno anticipando i fondi ma ormai sono al collasso, dall’altra corriamo anche il rischio di perdere delle risorse già stanziate a livello comunitario. Bene ha fatto Asnacodi a scegliere di aprire davanti al Mipaaf la propria assemblea prevista per mercoledì 30 maggio”.

“Nei campi – conclude Fiori – dobbiamo fronteggiare un clima sempre più imprevedibile, come hanno purtroppo confermato i fatti più recenti. Siamo alle prese con eventi estremi e sfasamenti stagionali impensabili fino a poco tempo fa. E’ indispensabile che gli agricoltori continuino ad assicurare le produzioni, ma è altrettanto necessario che vengano garantiti tempi certi per i rimborsi comunitari previsti dalle agevolazioni. Occorre evitare di far perdere opportunità alle imprese e scongiurare contraccolpi sul sistema Paese”.