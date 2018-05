Il calcio varesotto “rifornisce” la nazionale Padana ai Mondiali

Inizieranno il 31 maggio i Campionati Mondiali di Calcio Conifa, quelli della nazionali non riconosciute. L’edizione 2018 si terrà a Londra e si concluderà con la finale il prossimo 10 giugno.

Le modalità sono identiche a quelle del mondiale Fifa, anche se in forma ridotta: 16 squadre partecipanti anziché 32. Per il resto, quattro gironi da quattro squadre, passano le prime due per ogni raggruppamento, poi quarti, semifinali e finali.

La Padania, che è seconda nel ranking mondiale dietro al Panjab, ha vinto l’anno scorso il campionato europeo Conifa e quest’anno è una delle favorite per la vittoria finale. Nel Girone C i padani affronteranno Székely Land (Ungheria – Romania), Tuvalu (Oceania) e Matabeleland (Zimbabwe); proprio contro gli africani allenati dall’ex portiere del Liverpool Bruce Grobbelaar ci sarà l’esordio il prossimo 31 maggio alle ore 15.00.

Sono tanti i calciatori provenienti dal nostro territorio che si sono ritrovati dal 25 maggio ad Acqui Terme per il raduno pre-mondiale.

Nella lista dei 22 a disposizione di mister Arturo Merlo ci sono il portiere ex Varese Marco Murriero, i difensori Michele Bonfanti (ex Pro Patria), Roberto Rudi (ex Pro Patria e Caronnese, quest’anno al Varese), Federico Corno (bandiera della Caronnese), Andrea Rota (capitano della Padania e quest’anno alla Castellanzese), Stefano Baldan (ex Caronnese), Giacomo Innocenti (ex Varese) ed Ersid Pllumbaj (ex Bustese).

Convocato anche l’esperto difensore con un lungo passato in Serie A Marius Stankevicius che quest’anno ha giocato nel Crema.

Questi i 22 convocati: Sono 22 in totale i convocati: