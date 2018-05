Caldana ancora capitale degli scacchi

Dopo l’enorme successo della sfida collettiva tenutasi il mese scorso a Cocquio Trevisago, il teatro Soms di Caldana sarà ancora una volta campo di battaglia per unma manifestazione scacchistica di livello nazionale, e non solo.

Difatti gli organizzatori annunciano la partecipazione dall’11 al 13 maggio 2018 al 1° Memorial Francesco Mondini, di 3 candidati maestri (CM) 1 Maestro Fide (FM) svizzero e un maestro internazionale (IM) filippino che si sfideranno nella meravigliosa cornice del teatro.

Un’esperienza, quella degli scacchi, che non dà tregua: per il profano una volta immerso nella concentrazione dei giocatori, diventa impossibile interrogarsi su quanto questo sport possa affascinare. Per chi invece gareggia è un’occasione per arricchire la propria posizione nella classifica – il punteggio ELO – che ogni scacchista detiene: ne esistono di tre tipologie, standard, rapid e blitz; quello più importante è lo standard che si acquisisce solo in tornei a tempo lungo, proprio come quello che si disputerà il prossimo fine settimana.

Lo scorso 8 aprile proprio qui a Caldana il tredicenne verbanese Marcello di Fina riuscì a battere il campione d’Italia, giovane genio dei re e delle regine, il brianzolo Luca Moroni che ha il 4° punteggio ELO più alto a livello nazionale e il 421° a livello mondiale.

Per il torneo del prossimo weekend, organizzato dalla società scacchistica Esteban Canal è consigliata la preiscrizione, mandando un’email a info@canalscacchi.it con il proprio Nome, Cognome e recapito telefonico.

Su VESUS.ORG è possibile trovare la lista dei giocatori preiscritti.

Il bando del torneo è disponibile al seguente link: Bando Torneo .