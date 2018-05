Il caldo rende “rovente” il pronto soccorso

(foto di repertorio)

Il sole che torna a splendere, il caldo che arriva improvviso. Le temperature estive dell’ultimo fine settimana hanno messo a dura prova le attività del Pronto soccorso.

A Varese, venerdì scorso sono mancate le barelle per accogliere i pazienti creando un intasamento che ha indotto l’ospedale a chiedere di dirottare altrove i pazienti con codici minori sulle ambulanze del 118. Nella giornata di sabato la pressione si è un po’ allentata per risalire domenica.

Al centralino del 118, che raccoglie le chiamate di soccorso delle province di Varese Como e Lecco, si è contato un centinaio di richieste in più rispetto alla media, di cui la metà proveniente dal territorio varesino.

In verità, la situazione in PS è pesante da un po’ di giorni e il timore che la situazione possa solo peggiorare è legata anche all’imminente addio da parte di alcuni medici: già a fine settimana l’equipe di dottori dovrà fare a meno del primo specialista. A fronte di un bando per l’assunzione di nuovi professionisti che non ha dato risposte concrete al pericolo di andare sotto organico, se verranno confermate le annunciate dimissioni da parte di altri medici.

Dalla prossima settimana, inoltre, entrerà in vigore anche il piano delle ferie estive, un’organizzazione articolata per permettere a tutti i dipendenti di godere delle ferie.