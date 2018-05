Camion cisterna si ribalta nella rotonda, disagi in zona Iper

Un camion cisterna si è ribaltato questa mattina, martedì, alla rotonda dell’Iper in via Peschiera a Varese. L’incidente è avvenuto attorno alle 7, fortunatamente senza coinvolgere altre vetture. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Varese con un’autogru per rimettere il mezzo sulle ruote e spostarlo e un’ambulanza. Disagi alla circolazione con code in entrambe le direzioni.