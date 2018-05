Camion incastrato nel sottopassaggio ad un giorno dall’inaugurazione

A 24 ore dal taglio del nastro del nuovo sottopassaggio di Venegono Superiore un camion è rimasto incastrato.

Il sottopasso ha sostituito il vecchio passaggio a livello di via De Gasperi ed è alto 3,5 metri (con tanto di cartello come previsto).

Il camion è rimasto incastrato nella mattina di lunedì 14 maggio. Non ci sono stati danni al ponte ma qualche danno alla parte superiore del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili per le rilevazioni. «L’altezza è ben segnalata e le misure sono standard – ha spiegato il sindaco Ambrogio Crespi -, provvederemo comunque, come era previsto, a mettere anche nuovi cartelli in provinciale per segnalare ulteriormente l’altezza ai camionisti».