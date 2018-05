In camper con mezzo chilo di marijuana, in manette marito e moglie

Lo scorso 14 maggio i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Olgiate Comasco hanno arrestato due cittadini italiani per la detenzione ed il trasporto di oltre 550 gr di marijuana e hashish.

In particolare durante un servizio di controllo del territorio eseguito in località Fenegrò, i finanzieri hanno sottoposto ad ispezione un camper che stava percorrendo la strada provinciale 32. Sin da subito i militari venivano insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente e dei due passeggeri, marito e moglie, nonché del fatto che tutti e tre, residenti nell’olgiatese, conducessero un autocaravan intestato ad altra persona.

In più, durante le preliminari fasi del controllo, i tre si sono contraddetti più volte riguardo il perché utilizzassero tale mezzo, contribuendo a far aumentare il sospetto in merito alla regolarità del loro transito.

Di fronte a tante indecisioni hanno deciso di approfondire il controllo del camper rinvenendo, occultato sotto il lavabo dell’angolo cottura, un sacchetto di plastica con all’interno 547 gr. di marijuana.

Le ispezioni venivano successivamente estese presso le abitazioni della coppia e del conducente, nei quali

veniva rinvenuto un ulteriore quantitativo di hashish, nonché un bilancino di precisione. All’esito delle attività il conducente e il marito venivano denunciati in stato di arresto per la violazione della legge sugli stupeacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Como mentre la donna veniva denunciata a piede libero. Tali attività si collocano all’interno del novero dei dispositivi di controllo del territorio e di vigilanza dinamica che la Compagnia di Olgiate Comasco esegue quotidianamente al fine di individuare e disarticolare i traffici illeciti di ogni genere