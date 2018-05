Campionato regionale di Scacchi al PalaExbo

A distanza da un anno dalla scorsa edizione ritorna il “Campionato di Scacchi Regionale under 16” organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana in collaborazione con Il Comitato Regionale Lombardo A.S.D. Scacchistica Cerianese. Anche per quest’anno il PALAEXBO di via Piave a Saronno si riconferma come polo di attrazione sportivo e culturale non solo legato al pattinaggio sul ghiaccio, al campus estivo per i ragazzi e punto di ritrovo di molte associazioni sportive saronnesi, ma anche come sede locale di quello che è considerato lo “sport della mente” per antonomasia: gli scacchi.

Se l’anno scorso Saronno ha visto aderire 190 giovani talenti sotto ai 16 anni, che si sono sfidati ai tavoli di gioco in partita con formula rapida per l’intera giornata, anche per quest’anno le aspettative sono alte. I ragazzini gareggeranno all’interno del campo polifunzionale del PalaExbo che verrà messo a disposizione per tutta la domenica per i sorteggi e per lo svolgimento del campionato regionale giovanile e durante l’evento a partire dalla mattina sarà attivo il punto ristoro bar “Toda Joia” con una formula promozionale per le famiglie.

La manifestazione di domenica 27 maggio, patrocinata dal Comune di Saronno e da Saronno Servizi, avrà inizio infatti alle ore 9.30 e prevede sei turni di gara che si svolgeranno tutti nell’arco della giornata. Le iscrizioni al campionato dovranno essere effettuate online entro sabato 26 maggio alle ore 12:00 presso il seguente indirizzo web:

http://vesus.org/festivals/cig-u16-campionato-regionale-lombardo-2018/

Il Campionato Regionale è composto da 10 tornei di categoria organizzati in 6 turni con un tempo di riflessione di 30 minuti per terminare la partita.

Le categorie ASSOLUTO e FEMMINILE prevedono:

ALLIEVI nati dal 1° gennaio 2002

CADETTI nati dal 1° gennaio 2004

GIOVANISSIMI nati dal 1° gennaio 2006

PULCINI nati dal 1° gennaio 2008

PICCOLI ALFIERI nati dal 1° gennaio 2010

Il Campionato Regionale di domenica 27 maggio assegnerà i seguenti titoli:

CAMPIONE e CAMPIONESSA ALLIEVI

CAMPIONE e CAMPIONESSA CADETTI

CAMPIONE e CAMPIONESSA GIOVANISSIMI

CAMPIONE e CAMPIONESSA PULCINI

CAMPIONE e CAMPIONESSA PICCOLI ALFIERI

Contatti utili per informazioni:

A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE, email scacchiceriano@scacchiceriano.it, T. 338 7711884