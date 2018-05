Campo dei Fiori, piantati i primi alberi dopo l’incendio

I primi alberi piantati dopo le fiamme che hanno distrutto i boschi del Campo dei Fiori: li hanno messi a terra questa mattina, domenica 27 maggio i volontari che hanno combattuto l’incendio, ma anche i sindaci e gli amministratori del parco Campo dei Fiori.

La cerimonia, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo si è tenuta attorno alle 11 lungo il sentiero numero uno che porta dall’Osservatorio al Forte di Orino.

Una cinquantina di piante è stata posizionata lungo i pendii più esposti al fuoco dove nei mesi scorsi sono avvenute le prime bonifiche, poi i tagli degli alberi morti o seriamente danneggiati.

«Un momento importante a cui ha partecipato la cittadinanza e quanti si sono battuti contro le fiamme e che dimostra un attaccamento eccezionale dei nostri concittadini a questi boschi – ha spiegato Giuseppe Barra, presidente del Parco Campo dei Fiori – . Oggi abbiamo consegnato un “quaderno” che contiene tutte le azioni fatte e da fare per far rinascere i boschi. Non si tratta solo della piantumazione, che riguarda un passaggio importante,ma anche di tutte le opere necessarie per garantire interventi idraulici adeguati, e per prevenire quanto avvenuto a fine ottobre: servono boschi più puliti specialmente nel versante sud. Servono un paio di tagliafuoco: tutti lavori per i quali abbiamo ricevuto rassicurazioni in termini economici e di sostegno da parte di Regione Lombardia».

La giornata di oggi arriva dopo la grand e festa coi bambini avvenuta sabato a Luvinate per l quale il sindaco Alessandro Boriani, anche lui in prima fila per questa iniziativa, si è detto profondamente colpito: «A ripiantare il bosco oggi c’era gente comune. A Ballare per abbracciare la nostra montagna ieri c’erano centinaia di bambini: un segno tangibile di affetto. Ora dobbiamo ripartire per rimetter sin relazione il bosco con l’uomo: solo così potremo preservarlo».

Le piantumazioni continueranno e diversi soggetti – privati e aziende – hanno manifestato l’intenzione di donare fondi per l’acquisto di piante, sebbene il grosso degli interventi – si parla di milioni – dovrà essere inquadrato insieme alla Regione.

L’incendio ha fatto emergere anche la necessità di potersi muover sin maniera più agevole lungo la montagna: la novità oggi presentata è costituita da un paio di nuovi “belvederi” sulla valle lungo il sentiero uno che nasceranno con l’obiettivo di regalare ai visitatori inaspettati panorami, ma che fungeranno anche da punto di ritrovo per i mezzi in caso di intervento urgente sui versanti.