Campo Estivo di Protezione Civile 2018

CAMPO ESTIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Dal 16 al 25 agosto, per ragazzi dai 14 ai 17 anni.

Migliorare la vita degli altri è una scelta. Iniziare cominciando dalla propria è un’arte!

Fra tende affacciate sul lago, rifugi d’alta quota e automezzi di soccorso si apprende l’arte di sapersi divertire in maniera responsabile, acquisendo fiducia in se stessi e negli altri, superando i propri limiti, gestendo i propri tempi e i propri spazi, avendo cura dell’equipaggiamento assegnato, rispetto per i propri compagni di strada e amore per la Natura che ci circonda.

Indossare l’uniforme dei Cadetti di protezione civile e svegliarsi ogni mattina davanti ad una bandiera, affacciati sulle vette dello Stelvio o su uno specchio d’acqua per interagire con le forze di polizia e gli operatori del soccorso, riuscendo ogni volta a tirar fuori il meglio di se stessi, è da sempre un’ottima palestra nella migliore scuola di vita che la natura possa offrire: la montagna.

Insieme ai Cadetti e agli Istruttori vivi la Tua più grande avventura del 2018!

A meno di 20 euro al giorno, vitto, alloggio, trasporti e assicurazione comprese.

Info su: www.nucleomobilevarese.it

info@nucleomobilevarese.it



Iscrizioni aperte fino al 30 maggio 2018