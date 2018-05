Campo nomadi, continua la querelle Saronno-Gerenzano

Sarà una settimana intensa per la vicenda del “campo nomadi” di via Grandi su cui continua il confronto tra Saronno e Gerenzano.

La vicenda è ormai nota: l’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli vuole “sdobbiare” il campo nomadi di via Deledda spostando 4 piazzole posizionate in un’area critica per dare l’opportunità ad un’azienda di allargarsi, per terminare una pista ciclabile e ridurre gli abbandoni di rifiuti domestici nel torrente Lura.

Originariamente l’Amministrazione, con il vicesindaco Pier Angela Vanzulli, ha presentato alle famiglie la proposta di un alloggio in case popolari ma i sinti hanno rifiutato la soluzione e con il sindaco Alessandro Fagioli hanno concordato la concessione con diritto di superficie di un terreno di via Grandi per 40 anni dietro al pagamento, dopo un investimento di 40 mila euro dell’Amministrazione per realizzare strada e sottoservizi, di poco più di 300 euro all’anno. Una soluzione che non è piaciuta ai residenti del quartiere che hanno puntato il dito contro la scelta anche perchè non c’è stata nessuna informazione prima dell’approvazione in consiglio comunale.

Dopo la mozione del consiglio comunale di Gerenzano con cui il sindaco Ivano Campi chiederà a Fagioli di bloccare i lavori e iniziare un tavolo di lavoro si è registrato anche il presidio di Luciano Silighini Garagnani che ha invitato i residenti a continuare a lottare e la lettera degli abitanti saronnesi e gerenzanesi di via Grandi con cui chiedono un incontro al primo cittadino saronnese. Inoltre i residenti hanno annunciato l’intenzione di trovarsi martedì sera in consiglio comunale a Saronno per far sentire la propria voce.