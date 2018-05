Campo nomadi, Fagioli ferma i lavori e rassicura il comitato

Esito positivo per il tanto atteso incontro tra il sindaco Alessandro Fagioli e il comitato “Uniti per Grandi e Battisti”: ieri sera dopo due ore di colloquio il primo cittadino ha confermato l’intenzione di fermare i lavori in attesa di trovare una soluzione alternativa allo spostamento di 4 piazzole dal campo nomadi di via Deledda al terreno comunale di via Grandi al confine con Gerenzano.

“E’ stato un incontro decisamente cordiale e propositivo – spiegano i delegati al termine della riunione durata quasi due ore – abbiamo parlato al sindaco delle motivazione per cui la soluzione non va bene per il quartiere e ascoltato le ragioni dell’Amministrazione” . Ma non solo: “Il sindaco ha confermato uno stop dei lavori in attesa di trovare una soluzione alternativa e condivisa abbiamo già ipotizzato un nuovo incontro per valutare il da farsi”. Negli ultimi giorni aveva suscitato un po’ di preoccupazione tra i residenti l’arrivo di una squadra della società elettrica che ha effettuato dei lavori al contatore del terreno comunale ed anche l’affidamento dell’incarico ad un professionista per l’accatastamento delle piazzole.

Il comitato ha rimarcato anche la disponibilità ad acquisire l’area per trasformarla in un parco giochi che sarebbe gestito, a livello di manutezione, dagli stessi residenti.