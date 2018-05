Campo nomadi: oggi l’attesissimo incontro al sindaco

«Un incontro costruttivo e collaborativo in modo da risolvere una situazione di insoddisfazione e preoccupazione che deriva dallo spostamento di quattro piazzole del campo nomadi di via Deledda in via Grandi».

È quello che vorrebbero i delegati del comitato spontaneo “Uniti per Grandi Battisti” che oggi pomeriggio alle 17 sono attesi in municipio dal primo cittadino Alessandro Fagioli nell’ambito dell’incontro richiesto il 26 aprile.

I saronnesi hanno ben chiari i contenuti dell’incontro: «Da parte nostra ripercorreremo il percorso che ha portato alla formalizzazione della delibera e ribadiremo il fatto che i cittadini residenti nella zona sono contrari alla scelta deliberata per diversi motivi che esporremo dettagliatamente all’Amministrazione».

Ma non solo: «In aggiunta vorremmo quindi sottoporre soluzioni alternative e proposte per il miglioramento del quartiere con potenzialità di offrire opportunità per massimizzare i benefici su tutti i fronti (cittadini della zona, comune e comunità dei nomadi-sinti)».

Da chiarire anche i recenti interventi degli operai Enel e la delibera con cui il Comune ha incaricato uno studio di iniziare le attività per cedere il diritto di superficie dell’area alle famiglie che occuperanno le piazzole.