Campo nomadi a Saronno, Gerenzano si oppone

E’ una mobilitazione senza sosta quella del quartiere di via Grandi, a metà tra il comune di Saronno e quello di Gerenzano, contro l’arrivo del campo nomadi che l’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli vuole realizzare in un terreno comunale in mezzo alle villette.

C’è anche un passaggio istituzionale: giovedì sera in consiglio comunale a Gerenzano è stata approvata una mozione con cui il sindaco Ivano Campi è stato delegato a contattare l’Amministrazione saronnese per chiedere il blocco dei lavori per la realizzazione del nuovo campo nomadi in via Grandi a Saronno e la creazione di un tavolo di lavoro per trovare una soluzione alternativa.

«Non neghiamo che ci sia dell’amarezza per la decisione che è stata presa da Saronno – ha rimarcato Stefano Viotti capogruppo di maggioranza presentando la mozione – per la mancata considerazione delle esigenze del quartiere, il mancato coinvolgimento dei cittadini e anche la mancanza di un minimo di cortesia tra amministrazioni».

Un po’ a sorpresa dopo alcune domande si è astenuto Pier Angelo Gianni di Gerenzano Democratica.

Mentre a favore della mozione di Gerenzano sono state Lega Nord e Forza Italia che invece a Saronno hanno votato a favore della creazione del campo nomadi: “La scelta di mettere lì 4 famiglie sinti è sbagliata ed inappropriata – ha spiegato Cristiano Borghi del Carroccio – Siamo schierati senza se e senza con i cittadini».

Sempre “senza se e senza ma” l’adesione dell’azzurro Marco Franchi che ha sottolineato come «si debba concordare una decisione comune con Saronno come si sarebbe dovuto fare in prima battuta».