Il campo nomadi in via Grandi tiene banco in consiglio comunale

Campo nomadi in via Grandi: continua il confronto a distanza tra l’Amministrazione comunale leghista di Alessandro Fagioli e i cittadini.

Le ultime due “puntate” in consiglio comunale. Dopo il presidio di Luciano Silighini che venerdì scorso ha invitato i residenti, che non vogliono lo spostamento di 4 piazzole del campo nomadi di via Deledda in via Grandi per non peggiorare la situazione del quartiere periferico con diverse problematiche legate alla viabilità e alla divisione tra Saronno e Gerenzano, i residenti del comitato che ha raccolto 500 firme si sono ritrovati in consiglio comunale martedì sera.

Malgrado l’Amministrazione comunale avesse blindato la seduta, sette agenti della polizia locale presenti e cartelli su tutte le porte per informare dell’impossibilità dei cittadini di intervenire a norma del regolamento, il comportamento del comitato è stato ineccepibile. Dopo aver assistito a parte della seduta sono usciti dall’aula esprimendo ai giornalisti il rammarico per il comportamento dell’Amministrazione a partire dal mancato incontro con il sindaco richiesto il 26 aprile con una lettera protocollata.

Ieri sera nel prosieguo della seduta la replica di Fagioli che prima di prendere la parola ha polemizzato: “Per prima cosa chiedo al pubblico se c’è il rappresentante di qualche comitato che mi vuole parlare. Non vorrei leggere sulla stampa che non parlo con la gente. Io sono sempre disponibile a parlare coi cittadini in Municipio, qui e in giro per la strada”.

Nel frattempo però i cittadini si sono organizzati ed hanno convocato un’assemblea pubblica per questa sera alle 21 nell’auditorium di Gerenzano a cui sono stati invitati anche i consiglieri comunale saronnesi.