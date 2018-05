Nuovo campus di Beata Giuliana, la Provincia dà il via libera

Il sogno di sbloccare i lavori al campus sportivo di Beata Giuliana si arricchisce di un nuovo tassello importante con il via libera della Provincia al nuovo progetto pensato dall’amministrazione.

Nei giorni scorsi, infatti, una delegazione di tecnici di Villa Racalcati ha visionato il progetto presentato nelle settimane scorse dallo stesso sindaco che prevede la realizzazione di due palazzetti, uno polifunzionale che potrà essere utilizzato per il pattinaggio d’inverno e uno dedicato alla ginnastica per dare una casa alla Pro Patria Ginnastica, una piazzetta e un ristorante.

Nessun ostacolo, dunque, da parte della Provincia che fu l’ente promotore (anche dal punto di vista economico) del primo progetto quando c’era Marco Reguzzoni alla presidenza. Qualche anno dopo, davanti all’impasse causato da un contenzioso tra l’impresa realizzatrice (poi fallita) e la stessa Provincia, fu il presidente Dario Galli a cedere il finanziamento previsto (circa 3 milioni di euro) al Comune di Busto Arsizio che ci riprovò con un progetto ardito presentato da Vip Immobiliare ma senza successo.

Ora tocca ad Antonelli che non ha mai visto di buon occhio i vecchi progetti e ha cambiato sostanzialmente le priorità mettendo in cima alla lista la società di ginnastica che aveva bisogno urgente di una casa. Il prossimo passo sarà la preparazione del bando per la realizzazione del nuovo progetto (qui trovate la descrizione dell’intervento) che dovrebbe essere realizzato entro il 2019.