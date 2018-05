Campus diffuso? “La lista Orrigoni ci aveva già pensato”

L’accordo tra Comune di Varese, Università dell’Insubria e Circolobizzozero sul campus diffuso? E’ un vecchio provvedimento del consiglio comunale, proposto dalal minoranza: é quello che spiega il consigliere comunale Luca Boldetti, della Lista Orrigoni.

«Fa piacere constatare come, grazie anche al coinvolgimento di terzi, si riesca a mettere in atto un provvedimento sul quale il Consiglio Comunale, con voto unanime, aveva già deliberato nel giugno scorso – spiega infatti il consigliere Boldetti – Infatti, durante la seduta consiliare del 1 giugno 2017 era stata approvata una mozione da me presentata che richiedeva di “attuare efficacemente politiche a favore dei giovani, anche attraverso progetti di co-housing che permettano di destinare immobili e locali adeguati, di proprietà privata o comunale, all’alloggio di studenti universitari fuori sede e giovani coppie di sposi “Under 35” con canoni di locazione agevolati”».

L’accordo sul “campus diffuso” non contiene però tutti i particolari di quel provvedimento: «Nel testo della mozione veniva proposto inoltre di sviluppare il progetto “Prendi in casa uno studente”: consiste nella possibilità per anziani e persone sole di ospitare in casa propria, a prezzi ridotti, gli studenti universitari tramite un albo dove poter incrociare domanda e offerta e grazie alla supervisione dell’università e delle associazioni legate al mondo degli anziani. L’auspicio quindi è che l’Amministrazione comunale metta al più presto in atto anche le rimanenti proposte inserite nella mozione già approvata dal Consiglio Comunale, per rendere ancora di più Varese una città a misura di studente ma anche attenta alle esigenze delle fasce più deboli».

A BIZZOZERO UN’ASSEMBLEA PUBBLICA PER SPIEGARE L’ACCORDO

Ma cosa serve il campus diffuso? Come funzionerà ? Chi potrà parteciparvi ? Che vantaggi potrà offrire? Proprio per racontare i termini dell’accordo sul Campus diffuso siglato tra l’Università dell’Insubria, il Circolobizzozero ed il Comune di Varese, lunedì 28 maggio, a partire dalle 21 nel salone polifunzionale del Circolobizzozero, si terrà un’Assemblea Pubblica in cui i promotori illustreranno il progetto e risponderanno ai quesiti del pubblico.