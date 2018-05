L’Associazione Culturale Binario 9 3/4 organizza per i propri giovanissimi soci la prima edizione del

CAMPUS ESTIVO MAGICO!

Quando?

Dall’11 giugno al 14 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00 – con cadenza settimanale

Dove?

Presso la sede dell’Associazione Binario 9 ¾ Ets Affiliata ARCI in via Puccini, 4 – 21100.

A chi è rivolto?

Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni

La giornata tipo

Dalle 14.00 alle 14.30 – pre campo e accoglienza

Dalle 14.30 alle 16.00 – corso di cartomagia

Dalle 16.00 alle 16:30 – merenda

Dalle 16.30 alle 18:00 – laboratori vari dedicati a giochi di magia con oggetti (palline di spugna, bussollotti, monete, corde)

Una parte del laboratorio settimanale sarà orientato alla preparazione di un piccolo spettacolo di magia con protagonisti proprio i piccoli ospiti del Campus,

lo spettacolo si terrà ogni sabato pomeriggio alle 16.30 durante il Magic Lab che si svolge presso l’Associazione.

Numero max partecipanti: 15

La quota comprende tutto il materiale didattico

La quota non comprende la merenda

Costo settimanale: Euro 150,00 (comprensivo di tessera Associativa)

In caso di frequentazione per più settimane sono previsti sconti sulla quota settimanale successiva alla prima.

Informazioni e prenotazioni: 3474761933 (Fabrizio) o info@binario9trequarti.org Web: www.binario9trequarti.org

Modulo Adesione alla Associazione (da compilare e consegnare prima dell’inizio del Campus): http://binario9trequarti.org/adesione/