Candela, la modella da mezzo milione di followers: “Il mio segreto? L’onestà”

La storia di Candela Pelizza comincia trentotto anni fa in Argentina, più precisamente a Buenos Aires, dove nasce. Giunta in Italia a soli diciassette anni, Candela inizia la sua carriera di modella conquistando le passerelle di tutto il mondo.

Con il magazine online Grazia.it diventa una it-girl con decine di migliaia di followers al suo seguito. Ma questo non la cambia, parola di Candela. «Grazie a Instagram ho preso coscienza delle mie capacità ma dentro di me non è cambiato niente. L’ho sempre fatto con molta leggerezza (postare foto su Instagram) cercando di essere onesta. Una foto deve rispecchiarmi al cento per cento.»

Ed è proprio l’onestà l’ingrediente segreto del successo dei post di Candela. Il suo profilo Instagram racconta di lei, racconta della sua passione per la moda e per il bello tout court (clicca qui per vederlo).

E in fatto di consigli a chi desidera lavorare con Instagram e i social, Candela non ha dubbi: «Il mio consiglio è quello di non considerare i social come un punto di arrivo. I social sono un mezzo utile per comunicare la propria passione, per ispirarsi, per arrivare a tantissime persone». Ecco nel video una piccola anteprima del contributo video di Candela Pelizza per il film DigitaLife.