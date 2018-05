Cantano le meraviglie dell’uomo e vincono un viaggio in Grecia

Un viaggio attorno all’uomo. I suoi pregi, i suoi difetti, i percorsi tortuosi e le vette di magnificenza. Una sfida, proposta alla classe dal docente Massimo Martini alla sua classe IIA del liceo Cairoli di Varese e subito raccolta da undici ragazzi, appassionati di musica e canto.

«Dovevamo partire da una citazione filosofica o letteraria – racconta Sara una degli studenti vincitori – Noi abbiamo scelto un passo dall’Antigone di Sofocle e siamo partiti dal termine δεινός per il nostro “viaggio musicale attorno all’uomo”. È stata una bellissima esperienza, un lavoro di gruppo che ci ha portato a confrontarci, litigare, produrre, tagliare. Poi siamo entrati in “sala di registrazione”, uno spazio attrezzato che un nostro docente ci ha messo a disposizione, e abbiamo realizzato il nostro brano».

Gli undici studenti ( Marco Barbesino, Stefano Costa, Lea Lucia Coccorese, Del Bene Martina, Falsitta Penelope, La Ragione Vittorio, Laudi Willy, Sara Mantovani, Mastri Giulio, Scala Marta e Taruscia Martina ) sono tutti musicisti: chi suona il piano, chi l’oboe, chi il flauto o le percussioni. Poi ci sono i cantanti e gli arrangiatori musicali: « Io ho scritto la melodia e inserito i diversi accompagnamenti strumentali – spiega Sara – quindi insieme abbiamo scritto il testo».

Una volta pronti, hanno spedito il loro brano intitolato “άνϑρωπος: questo è ciò che è” che spiega la “meraviglia” dell’uomo, nella doppia accezione, positiva e negativa, del termine greco.

Proprio nei giorni scorsi, gli undici studenti hanno avuto la bella notizia: il loro brano ha conquistato il secondo posto del concorso e ora li aspetta una vacanza di 4 giorni alla scoperta della stessa Grecia. «È stata un’esperienza diversa e molto coinvolgente – racconta Sara a nome di tutta la classe – L’occasione per mettere in pratica tutte le nostre conoscenze e confrontarci su campi diversi come la musica. Ringraziamo il professor Martini per averci segnalato questa possibilità e il professor La Forgia per il sostegno».