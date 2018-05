Una canzone per la mamma in via Manzoni

Si svolgerà in galleria Manzoni “Una canzone per te”, evento organizzato sabato 12 maggio dalle 15.30 alle 18.30 dai mercanti di via Manzoni e da Rivoluzione Cristiana. Lo spettacolo è dedicato alla festa della mamma che sarà celebrata con canzoni e musica interpretate dal duo The Dolphin.

Questo evento sarà il primo di una serie che coinvolgerà i Mercanti della Galleria Manzoni in collaborazione con Rivoluzione Cristiana, eventi volti a rivalutare e rinforzare le aree urbane e commerciali che necessitano di una forte spinta collettiva per essere positivamente rilanciate.

«Il nostro coordinamento ha ritenuto fondamentale celebrare la figura della Mamma, pilastro imprescindibile ed insostituibile della Famiglia – ha commentato Alessia Longo, Segretario provinciale di Rivoluzione Cristiana Varese – Famiglia che per noi è e resta un valore inalienabile da sempre al centro delle nostre battaglie politiche».