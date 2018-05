Capriolo a due passi dal centro di Varese

Questa mattina (martedì 15 maggio) verso le 8.30 i carabinieri di Varese hanno chiesto alla Polizia provinciale del Nucleo faunistico di intervenire in via Frattini per la presenza di un capriolo all’interno del giardino di un condominio.

Gli agenti sono subito arrivati sul posto con due pattuglie e dopo aver richiesto anche l’assistenza di un veterinario, hanno immobilizzato l’animale con specifiche reti da cattura.

Il veterinario a quel punto ha effettuato un controllo medico sull’animale che poi è stato portato nel Parco del Campo dei Fiori dove è stato liberato nel suo ambiente naturale. L’animale era un esemplare maschio di circa 3 anni, in ottime condizioni di salute, che probabilmente si è spinto fin quasi in centro a Varese alla ricerca di nuovi spazi naturali.