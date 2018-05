Il Circolo della Bussola, associazione culturale apartitica che si propone di animare il dibattito su problematiche del nostro territorio, è lieto di invitarLa ad un appuntamento di grande interesse per tutti i cittadini di Saronno e dintorni.

Dopo un primo incontro, svoltosi a novembre 2016 sul tema della sanità a Saronno con al centro la nuova riforma regionale sanitaria, il circolo della Bussola propone alla cittadinanza un nuovo incontro sul futuro dell’Ospedale di Saronno, che si svolgerà il prossimo 14 maggio 2018 alle h. 21.00 nell’Aula Aldo Moro di Viale Santuario.

“Caro ospedale dove vai? Aggiornamento sul futuro della sanità a Saronno”, questo il titolo del convegno. Scopo della serata sarà quello di avviare una riflessione sul futuro del nostro Ospedale per comprendere meglio le prospettive, sia per quanto riguarda la centralità dell’ospedale all’interno del territorio del Saronnese, sia per quel che riguarda i dipendenti che ci lavorano; sia ancora per comprendere quali investimenti la Direzione Generale voglia attuare affinché l’Ospedale di Saronno possa mantenere inalterato il proprio Piano Organizzativo Aziendale.

Ospite della serata sarà il direttore generale dell’ASST VALLE OLONA, Dr. Giuseppe Brazzoli, con cui ci confronteremo sulle sorti del nostro Ospedale e sulle varie problematiche della sanità all’interno del territorio del Saronnese. Il suo progressivo depotenziamento negli anni scorsi ha creato negli operatori e negli utenti diffuse e non nascoste preoccupazioni.

Dialogheranno con il direttore generale il dr. Franco Montani, già responsabile del Servizio Trasfusionale presso l’Ospedale di Saronno e il dr. Mario Daniele Etro, Presidente FOCRIS e medico di famiglia. Condurrà l’evento il dr. Massimo Beneggi , medico e Segretario de Il Circolo della Bussola. All’inizio della serata è previsto il saluto del sindaco di Saronno Sig. Alessandro Fagioli. L’incontro è patrocinato dal Comune di Saronno.