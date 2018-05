“Caro sindaco, ti spieghiamo cosa non puoi fare in ufficio”

Riceviamo e pubblichiamo l’ironico volantino della lista civica Samarate Città Viva, che prende le mosse dal caso del ritratto del Presidente della Repubblica rimosso dal sindaco Leonardo Tarantino

Caro Sindaco, facciamo un ripassino?

Piccolo manuale semiserio per il nostro Sindaco, che da quando fa il pendolare tra Roma e Samarate rischia di confondersi e non ricordarsi che è ospite del Municipio e primo cittadino di tutti i samaratesi, non solo dei suoi amici padani!

A casa tua puoi…. Quando sei in comune NON puoi… Giocare a Risiko e invadere con la Padania tutti i territori della Svizzera, della Kamchatka e della Ussezia Indossare la maglietta verde della lega con scritto “Roma Ladrona!”… soprattutto da quando ti paga una indennità di 11.703 euro al mese! Prendere in giro i tuoi alleati in Consiglio, convinto che tanto non contino nulla Non considerare i consiglieri della maggioranza che ti sostiene Mandare sms divertenti ai tuoi amici Creare il posto per un nuovo assessore comunicando le dimissioni al precedente tramite un sms Ascoltare il telegiornale e commentare in modo focoso le uscite del Presidente della Repubblica Togliere la foto del Presidente della Repubblica dall’Ufficio del Sindaco