Caronnese, pari a Voghera. Playoff con il Chieri

Non aveva grandi stimoli la Caronnese in casa dell’OltrepoVoghera per l’ultima di campionato, se non chiudere al meglio un buon campionato che li ha visti secondi solo a Como e Gozzano. I vogheresi invece dovevano vincere per evitare i playout.

Ne è uscito un 3-3 frizzante che ha consolidato il terzo posto della squadra di Aldo Monza, ma ha anche condannato l’Oltrepo agli spareggi per non retrocedere, dove incrocerà il Varese.

LA PARTITA – Partono forte i padroni di casa, che trovano il vantaggio al 4’ grazie a Maione con un tiro potente che non lascia scampo a Gionta. La Caronnese non ci sta e riesce a ribaltare il risultato. Al 15’ il punto dell’1-1 viene siglato da capitan Corno che realizza un calcio di rigore, il sorpasso invece è opera di Fall. Prima dell’intervallo però l’Oltrepo trova il 2-2 con Bettoni. Nella ripresa Fall prova a regalare ai suoi il successo con la rete del 33’, ma in pieno recupero, al 47’, Di Placido trova l’inzuccata del 3-3 su azione d’angolo.

Non finisce qui la stagione delle due protagoniste del “Parisi”. La Caronnese domenica 13 maggio a Caronno Pertusella affronterà il primo turno dei playoff contro il Chieri. L’OltrepoVoghera invece sarà avversario del Varese ai playout; gara secca a Voghera domenica 20 maggio al “Parisi”.

RISULTATI: Borgaro – Seregno 1-2; Bra – Derthona 1-2; Chieri – Castellazzo 5-2; Casale – Borgosesia 1-0; Folgore Caratese – Como 0-0; Gozzano – Arconatese 1-2; Inveruno – Pavia 1-3; Olginatese – Pro Sesto 4-3; OltrepoVoghera – Caronnese 3-3; Varesina – Varese 2-1.

CLASSIFICA: Gozzano 82; Como 81; Caronnese 74; Chieri 71; Pro Sesto 67; Folgore Caratese 56; Inveruno 52; Borgosesia 51; Arconatese 50; Bra 49; Pavia 47; Borgaro 46; Olginatese 45; Seregno 44; OlrepoVoghera 43; Casale 42; Varesina 41; Varese 40; Derthona 26; Castellazzo 19.

VERDETTI: Gozzano in Serie C. Playoff (domenica 13 maggio ore 16.00): Caronnese – Chieri; Como – Pro Sesto. Playout (domenica 20 maggio ore 16.00): Casale – Varesina; OltrepoVoghera – Varese.