Cartelli e velo ok, adesso occhio alle multe

La prima fase del progetto mobilità è stata completa, ora gli operatori della Polizia Locale Gestione Associata di Azzate cominceranno a vigilare e se necessario a sanzionare.

Ecco quali sono le modifiche apportate alla viabilità in paese:

sulla Provinciale 17, provenendo da Daverio, è stato posizionato un cartello integrativo di colore giallo con l’indicazione di viabilità modificata, per informare gli utenti della strada, dell’introduzione della ZTL in Via del Fontanone e in Via Castello e mitigare, quanto più possibile il disagio degli automobilisti.

In Via Garibaldi, all’intersezione con la Via Tagliamento è stato posizionato un nuovo cartello che indica il controllo elettronico della velocità, utile ad informare gli automobilisti della presenza del secondo velox, così da evitare frenate improvvise. Lo scopo è quello di far rallentare gli automobilisti sia quando il velox è in funzione e sono presenti gli operatori della Polizia Locale, sia quando il velox non è operativo. In Via Tagliamento è stata anche integrata la segnaletica di divieto di transito agli autocarri.

In Via Cottalorda, angolo Via Molinello, è stata posizionata una telecamera di contesto per garantire il massimo di sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Sulla Provinciale del Lago, all’intersezione con via Mascagni, la telecamera lettura targhe è stata integrata con una telecamera di contesto, a presidio dell’attraversamento pedonale.