Casellati: “Non penso che si vada ad elezioni subito”

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata ospite della trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa.

Una intervista a caldo sulla crisi di governo dopo che il professor Conte ha rimesso il mandato. I suoi commenti sono arrivati anche dopo le reazioni degli esponenti politici e del discorso del Presidente della Repubblica.

“Non penso che si vada ad elezioni subito, anche perché se andassimo al voto con la stessa legge elettorale ci ritroveremmo nella stessa situazioni”.

Il Presidente eletto da un’ampia maggioranza è senatore di Forza Italia e di fronte agli scenari futuri non ha preso una posizione precisa.

“Prima di ottobre – dicembre le Camere non possono essere sciolte anche per consentire di rivedere la legge elettorale”.

“Un fallimento come quello di oggi – afferma il Presidente Casellati – comporta delle fibrillazioni anche per reazioni molto emotive. Dobbiamo trovare delle risposte per gli italiani perché abbiamo cittadini anche in difficoltà economica. Per questo tutti ci aspettavamo che qualcosa si formasse per dare risposte. Era difficile ma pensavamo si trovasse una soluzione. Mi auguro che la proposta che farà il presidente della Repubblica sia recepita. Dobbiamo uscire da questo stallo.

Non c’è mai stata una situazione politica di questo tipo. Era difficile risolverla. Queste situazioni di crisi con tempi lunghi non sono solo nostre perché diversi paesi europei hanno avuto momenti simili”.