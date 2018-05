Cassano apre le porte dei suoi monumenti

Una domenica per scoprire i tesori di Cassano Magnago, ma anche per vivere occasioni particolari, dai laboratori per bambini ai concerti. È il ricco programma di Terre Arte Radici a Cassano, in programma domenica 20 maggio. In caso di pioggia, le manifestazioni alla Magana verranno sospese

A Villa Oliva e Parco della Magana

IN VILLA

“L’arte dell’impegno” mostra di lavori grafici realizzati dagli studenti della scuola secondaria di I grado ”I. Orlandi” ispirati alle tematiche civili;

“Mettiamo dei fiori nei nostri smartphone” mostra di lavori grafici realizzati dagli studenti della scuola secondaria di I grado “G.B. Maino” ispirati agli ideali del ’68;

Earth Day Art – “Plastic Possibilities” oggetti in plastica riciclata artisticamente realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Dante” in collaborazione con due scuole inglesi ed una finlandese all’interno di un progetto E-twinning;

“Greetings from Europe”: scambio di cartoline fra gli studenti Maino e quelli di alcuni stati d’Europa (e aspiranti tali) all’interno di un progetto E-twinning;

“Valige d’Europa”: ricordi di viaggio via web alla scoperta dei nostri cugini europei, a cura degli alunni scuola secondaria di primo grado “G.B. Maino”;

“Praticamente adolescenti: dieci anni di pratiche idee educative costruite in rete” mostra di documenti del percorso storico del progetto “Praticamente adolescenti”

“Stop al bullismo” mostra di elaborati eseguiti dagli alunni delle classi IV e V delle locali scuole primarie e delle I, II, e III delle classi secondarie di primo grado;

“In viaggio sulla loro scia…verso Cracovia” mostra-racconto di un’esperienza;

“Impegno di Legambiente per la tutela del territorio” mostra a tema;

“E’ sempre tempo di gioco” mostra dei lavori realizzati durante l’anno scolastico dai bambini delle Attività Integrative Pomeridiane;

“Alla scoperta della Green Society”, il volontariato come propulsore dell’innovazione sociale ed ambientale delle comunità locali – Presentazione del libro a cura dell’autore Vittorio Cogliati Dezza, ex Presidente nazionale di Legambiente –Interverranno anche alcuni esponenti di realtà locali come esempio di impegno civico Sala Consiliare “Giovanni Paolo II” – ore 15.30