Cassano parte con il controllo di Vicinato, con un consigliere comunale dedicato

Cassano Magnago innesta la quarta per organizzare il Controllo di Vicinato, il sistema di sicurezza partecipata sperimentata in tanti Comuni anche in zona. Lo fa con un nuovo consigliere comunale dedicato, il giovane Edoardo Franchin, che ha ricevuto la delega specifica dal sindaco Nicola Poliseno

«Partiremo dalle due zone-pilota già individuate: via Sansovino e San Francesco» spiega Franchin. «I cittadini possono segnalare al referente di zona, che si mette in collegamento con le forze dell’ordine. In coordinamento con il sindaco e l’assessore alla sicurezza Paola Saporiti stiamo valutando quale mezzo di comunicazione utilizzare: dobbiamo decidere se sviluppare la rete utilizzando le chat di Whattsapp, o se utilizzare anche app dedicate, che danno possibilità di chattare ma anche di segnalare direttamente a forze dell’ordine o al Comune».

Franchi sottolinea in particolare la «doppia utilità»: prima di tutto la sicurezza, che «è il motivo che spinge molti ad aderire». Ma è anche un modo per riscoprire «la comunità di vicinato, un modo per spingere le persone a tornare a parlarsi, alle vecchie abitudine di quartiere».

Operativamente, come prosegue l’avvio del Controllo del Vicinato? «Abbiamo già raccolto le adesioni, fatto due riunioni con l’assessore e il comandante Raffaele Esposito. C’è grande entusiasmo: mercoledì abbiamo un incontro con sindaco e assessore per definire i tempi operativi».

E per chi volesse aderire? «Sul sito c’è il modulo prestampati per aderire, da depositare direttamente in Comune. In base alle adesioni, divise per zona, partiremo con tutte le altre». Franchi ha anche una sua pagina Facebook a cui si può fare riferimento per contatti: Edoardo Franchin – #iosonovoi