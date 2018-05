Caterina Palazzi Sudoku Killer live al MILS

L’associazione Il Tassello, Spazio Anteprima e MILS – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese sono orgogliosi di ospitare Caterina Palazzi Sudoku Killer, quartetto experimental noise jazz proveniente da Roma che per l’occasione presenterà il nuovo lavoro in studio “Asperger”, in uscita l’ 11 maggio su Clean Feed Records.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra organizzata dal gruppo Artisti Saronnesi, che seguirà l’orario di apertura del museo (9-12/15-21).

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 18: presentazione mostra a cura del professor Francesco Lichiello.

Ore 18.30: aperitivo con birre artigianali by Railroad Brewing Co.ù

Ore 19: inizio live Caterina Palazzi- Sudoku Killer

Ingresso libero – Concerto con aperitivo up to you from € 5.

Il MILS – Museo Delle Industrie e del Lavoro Saronnese si trova in via Don Griffanti, 6 Saronno, VA (a 450 metri dalla stazione di Saronno, raggiungibile con i treni suburbani e regionali da Milano Cadorna, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Varese, Como, Novara, Lodi).