Cazzaghesi “a rapporto” per discutere di rifiuti e scuola

Un’assemblea pubblica per tratte due temi “caldi” per la piccola Cazzago Brabbia: l’applicazione della nuova tariffa Coinger e la situazione della scuola elementare per il prossimo anno scolastico.

L’assemblea si terrà questa sera, lunedì 7 maggio, alle 20.45 nella palestra della scuola elementare.

La riunione è stata convocata dall’amministrazione comunale che intende discutere le due questioni con tutti i cittadini.

L’applicazione del nuovo sistema di raccolta differenziata provocherà un aumento delle tariffe già a partire dall’anno corrente, mente i benefici economici e ambientali si realizzeranno negli anni successivi. Durante l’assemblea saranno illustrati sotto il profilo tecnico il nuovo sistema di raccolta che entrerà in vigore da gennaio 2019: all’Assemblea interverranno i tecnici e gli amministratori di Coinger.

Il secondo punto della serata riguarda invece la formazione, a partire dell’anno scolastico 2018/2019 della Prima Classe delle scuola elementare con la creazione di una pluriclasse anziché di due singole classi. Il problema si era già presentato quest’anno. Occorre quindi trovare una soluzione che sia definitiva nell’ottica di un sostanziale accorpamento del servizio scolastico tra i comuni di Cazzago Brabbia, Bodio e Inarzo.