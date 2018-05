Cede la finestra alla stazione, ferita un’addetta alle pulizie

Una donna di 47 anni è rimasta ferita negli spazi della stazione delle Ferrovie Nord Milano al terminal 1 di Malpensa.

È successo intorno alle nove e mezza del mattino, in un locale di servizio (dunque non aperto al pubblico, al piano mezzanino) usato – spiegano da Fnm – come spogliatoio sia dai dipendenti delle ferrovie, sia dagli addetti dell’impresa di pulizia che si occupa degli spazi.

La persona coinvolta è appunta una dipendente di un’impresa di pulizia: per motivi da chiarire, ha ceduto la cerniera di un finestrino d’aerazione “vasistas”. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza in “codice giallo”, che ha poi portato la donna in ospedale a Gallarate: non ha riportato ferite gravi (“codice verde”).