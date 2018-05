Cedrate celebra gli anni d’oro del GallCarneval

C’era un tempo – prima degli smartphone, della tv on demand, delle vacanze esotiche a suon di voli low cost – in cui anche a Gallarate la piazza si riempiva di creatività e di festa anche sul finire dell’inverno. Non era un secolo fa, erano gli anni Ottanta e Novanta. Era il Carnevale, momento attesissimo, teatro di gran sfida tra quartieri.

Nel quartiere di Cedrate il locale Comitato Insieme per Cedrate celebra domenica 3 giugno la stagione del “GallCarneval” con una mostra fotografica “I cedratesi”. Al centro le immagini delle suggestive maschere carnevalesche di venti-trent’anni fa.

«Verranno proposte fotografie dei carri allegorici realizzati e delle maschere durante le sfilate cittadine con tutte le tematiche susseguitesi nei diversi anni». L’inaugurazione sarà alle ore 10.00, in piazza Cardinal Carlo Maria Martini (piazzetta a fianco della chiesa di Cedrate) e la mostra fotografica rimarrà visibile sino alle ore 19.00.