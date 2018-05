Cena di beneficenza con Love onlus

Martedì 29 maggio con inizio alle ore 20, presso il Campone di Borsano a Busto Arsizio , l’Organizzazione di Volontariato Love Onlus organizza una “cena di beneficenza” con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle realtà di primaria importanza sociale quali: CAV – Centro Aiuto alla Vita di Busto Arsizio e AIAS Busto Arsizio.

Love Onlus è soprattutto conosciuta per le sue attività di solidarietà internazionale, con particolare riguardo all’area dei Balcani occidentali, ma non dimentica le sue origini, il territorio di provenienza dei suoi volontari educati alla solidarietà da sempre. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare la nostra cena annuale al sostegno delle due importanti realtà come il CAV e l’AIAS.

Patrocina la serata AIME – Associazione Imprenditori Europei, dinamica organizzazione imprenditoriale da sempre vicina al territorio e alle sue propaggini solidaristiche.

Al termine della cena presentazione del libro “La Vita è una Brioche”, interverrà l’autore Gianfranco Bottini. Il ricavato derivante dalle vendite del libro sarà devoluto a favore dell’AIAS.

Per prenotarsi. Mail: stefano.gussoni@hotmail.it

Costo di partecipazione € 18,00 (con antipasto, primo e secondo). Costo ridotto per bambini.