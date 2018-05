A cena in piazza con quel buongustaio di Gioacchino Rossini

Nell’ambito delle iniziative dedicate al centesimo anniversario dell’Associazione Musicale Rossini, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, organizza per venerdì 15 giugno a partire dalle ore 20 in piazza san Giovanni una grande cena aperta a tutti coloro che vorranno rivivere le atmosfere dei primi anni del 1800.

L’anno scorso, come si ricorderà, era stata organizzata una cena a tema rinascimentale, ispirata al 500esimo anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Santa Maria. L’iniziativa aveva avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico che aveva potuto gustare alcune specialità dell’epoca.

Quest’anno cambia il tema, ma non la brigata di cucina: il menu è stato infatti studiato dall’Enaip Busto Arsizio in base a una ricerca storica sugli ingredienti e sui piatti preferiti da Gioacchino Rossini. Il grande compositore, scomparso 150 anni fa, nel 1868, era infatti un appassionato gastronomo ante litteram.

Amico di chef e produttori, a lui si devono ricette come il filetto alla Rossini e la torta Gugliemo Tell. Queste le sue parole sul cibo: “Non conosco un’occupazione migliore del mangiare, cioè, del mangiare veramente. L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore. Lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni”.

Questo il menu:

Finanziera di vitello nel vol-au-vent

Bûche de chèvre con composta di pere

Maccheroni alla Rossini

Involtino di tacchino alla Talleyrand

Torta Guglielmo Tell

Biancomangiare

Tutti i partecipanti saranno invitati a indossare costumi ispirati al 1800: i migliori saranno premiati al termine della serata che rappresenta uno degli eventi più importanti di Busto Estate 2018, soprattutto perché metterà in evidenza #ilbellodiviverabusto e le eccellenze cittadine anche in un’ottica di sviluppo e crescita del territorio, secondo gli obiettivi dell’assessore al marketing territoriale Paola Magugliani.

Non potrà mancare la musica, durante la cena l’Associazione Musicale Rossini proporrà infatti arie e duetti tratti da opere del compositore pesarese: si esibiranno il tenore Francesco Tuppo, il soprano Aurora Tirotta, alcuni studenti del Conservatorio Cantelli di Novara. Maestro accompagnatore Roberto Bottini della Rossini. Il costo è di 18 Euro a persona. Info e prenotazioni: Distretto Urbano del Commercio – 329 9603385 – duc@comune.bustoarsizio.va.it.