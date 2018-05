Una cena speciale per festeggiare i 2 anni di “El Primero”

Il miglior cibo uruguaiano, un menù speciale, musica dal vivo e tante sorprese. E’ un’occasione unica per scoprire la cucina dell’Uruguay la cena in programma per venerdì 25 maggio al ristorante El Primero, in occasione del suo compleanno.

Sono infatti passati due anni da quando il padiglione dell’Uruguay di Expo ha iniziato la sua seconda vita ad Origgio e per festeggiare è in programma una cena speciale. Il menù prevede un antipasto a base di carpaccio di filetto uruguaiano con rucola e grana seguito da pasta fresca con chorizo uruguaiano al Tannat. Di secondo naturalmente la parrilla -la griglia- con picana e churrasco de vacìo con patate alla griglia e per concludere brindisi, dolce e caffè. Il costo del menù è di 35 euro e comprende acqua e un calice di vino. Clicca qui per info e prenotazioni.

El Primero è il primo ristorante uruguaiano d’Italia. E’ ad Origgio, in largo Umberto Boccioni 3, e offre un menù d’eccellenza, corredato da carni scelte di prima qualità e piatti della tradizione uruguaiana a base di carne e verdure. Una carne, quella uruguaiana, che è fra le più pregiate al mondo grazie alla completa tracciabilità assicurata e all’ottima salute e alimentazione di cui godono i bovini in Uruguay. Materie prime di grande qualità che vengono esaltate dallo chef Maximiliano Campari, che dietro la griglia porta avanti la tradizione gastronomica del Paese (qui la sua storia).