Cenci, M5s: “Solidarietà alla Mam proporrò audizione in commissione regionale”

“Esprimo solidarietà e vicinanza ai lavoratori di MAM e alle loro famiglie. Ribadisco la necessità e l’urgenza di un intervento immediato di Regione Lombardia a tutela di 100 lavoratori. Non possono essere abbandonati al loro destino. La situazione è molto grave, la crisi economica in Provincia di Varese non da tregua dal 2008, ed è necessario uno sforzo di tutte le istituzioni per mantenere il nostro tessuto produttivo”.

È la nota di solidarietà del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Cenci che spiega: “per tempo avevamo denunciato che la storica azienda metalmeccanica di Morazzone era intenzionata a richiedere istanza di fallimento. In Lombardia nessuno ha mosso un dito. Mi impegnerò perché la Commissione Attività Produttive, che si insedierà la prossima settimana, possa audire le rappresentanze dei lavoratori e perché si trovi un’opzione alternativa per salvare l’azienda metalmeccanica, o parte di essa”.