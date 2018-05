Cento copie della Costituzione in dono per i giovani varesini

Due anni fa fu un successone. E quest’anno, a 70 anni dalla nascita della Costituzione Italiana, l’associazione 23 &Venti ci riprova: il 2 Giugno, festa della Repubblica, l’associazione regalerà 100 copie della Costituzione Italiana.

«Faremo un gazebo in Corso Matteotti e doneremo una copia a tutti i bambini e ragazzi che ci lasceranno una frase su questo importante anniversario – spiega Sonia Milani, presidente dell’associazione 23&Venti – in caso di maltempo saremo invece ospitati al MIV dalle 14 con la stessa iniziativa. Il nostro intento è quello di valorizzare un aspetto che, con l’abolizione dell’educazione civica nelle scuole, viene a mancare».

Una iniziativa prevista in un anniversario importante, quello dei 70 anni della nostra carta costituzionale, ma che ha avuto un precedente incoraggiante: «Due anni fa avevamo invitato i bambini, ma ci sono stati tantissimi adulti che ce ne hanno chiesta una copia e non abbiamo potuto dire ‘no’ perché sapere che è considerato un Dono anche per loro, ci ha resi orgogliosi – ha continuato la preisente – Molti anche gli stranieri, che vivono qui e che ci tenevano ad averne una copia per leggerla. Noi vorremmo comunque che fosse un dono soprattutto per i più piccoli e per i giovani, che tornino così a conoscere e valorizzare un pezzo della nostra storia».