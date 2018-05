Centrodestra malnatese all’attacco: «Città ingessata dai giochi di potere»

Un momento molto delicato per Malnate, che dopo l’elezione al consiglio regionale di Samuele Astuti, in attesa di nuove elezioni, aspetta che il sindaco dia le dimissioni e che venga ricomposta la giunta comunale. Dopo le dimissioni di Piero Battaini da vicesindaco, ne verrà scelto un altro che sarà primo cittadino fino a quando non si tornerà alle urne.

Il centrodestra sottolinea questo momento di vuoto politico con un comunicato firmato dai capigruppo di Lega Nord (Paola Cassina), Forza Italia (Marco Damiani) e Lista Pavesi per Malnate (Massimo Pavesi).

A breve Malnate sarà una città SENZA sindaco, SENZA vicesindaco, SENZA segretario comunale. Le tre figure istituzionali principali per la vita amministrativa della Città repentinamente e per differenti motivi lasciano il loro incarico. In particolare le dimissioni del vicesindaco Battaini, comunicazione emersa durante il consiglio comunale di ieri mercoledì 16 Maggio 2018, ci lasciano oltremodo perplessi e ci inducono ad ipotizzare manovre atte a salvaguardare gli equilibri interni alla maggioranza in vista delle prossime elezioni. L’Amministrazione é allo stallo e allo sbando e come in un gioco di ruolo dove le pedine sono manovrate da una regia occulta, ma non troppo, nel vano tentativo di salvare le apparenze senza però nessuna considerazione e nessun rispetto per cittadini, consiglieri e non per ultimi i dipendenti comunali che nonostante tutto devono continuare a garantire il funzionamento dell’Ente. E se poi, il nuovo vicesindaco facente funzioni dovesse essere un esponente al di fuori dell’Amministrazione o peggio ancora un “trombato” delle ultime elezioni si certificherebbe, una volta di più, il fallimento di questa Amministrazione incapace di trovare al suo interno una figura disponibile, capace e che goda della piena fiducia del burattinaio occulto.