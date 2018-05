Io chiamo, Aspem non risponde

Spettabile redazione,

vi scrivo per segnalarvi un problema con ASPEM che si protrae da ormai troppo tempo nella speranza che si possa così sollecitare la sua risoluzione.

Sono ormai 16 giorni che ho segnalato al call center emergenze di ASPEM una perdita dell’acquedotto sulla SP 36 a Cazzago Brabbia all’altezza del civico 30 e il danno non è stato ancora riparato. Si tratta di una delle tante perdite ricorrenti che interessano questo tratto dell’acquedotto tant’è che ho ormai perso il conto delle segnalazioni fatte nel corso di questi ultimi anni.

Come si vede dalla foto allegato l’acqua non zampilla a fontanella e non va ad invadere la strada provinciale e forse per questo la perdita è considerata di minore importanza e la sua riparazione rimandata.

Peccato però che, a casa della pendenza della strada, l’acqua – come sempre – finisca tutto sul piazzale di casa mia lasciando da più di due settimane una grossa pozzanghera che continua ad aumentare.

Sollecitato il call center nuovamente diversi giorni fa sono stato rimandato a un altro numero telefonico dove però non ho trovato risposta sulle tempistiche di riparazione.

Non mi sembra che al cittadino attento a segnalare immediatamente una perdita sia stata data una risposta altrettanto tempestiva.

Cordiali saluti

Massimo Nicora

Cazzago Brabbia