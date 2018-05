Chieri corsaro, la Caronnese si ferma in semifinale

Sconfitta 4-2 nella semifinale playoff per la Caronnese, che dopo il rinvio di domenica è scesa in campo per il recupero oggi, mercoledì 16 maggio.

I rossoblu sono stati sconfitti in rimonta dai piemontesi, che domenica 20 maggio (ore 16.00) si giocheranno la finale playoff in casa del Como, al “Sinigaglia”. Lariani che domenica scorsa hanno battuto la Pro Sesto 1-0.

Bastava un pareggio ai ragazzi di mister Aldo Monza per qualificarsi all’ultimo atto degli spareggi di Serie D grazie al miglior posizionamento in classifica, ma il campo non ha dato loro ragione.

In avanti subito la Caronnese grazie alla rete di capitan Corno, il Chieri ha trovato il pareggio dopo pochi giri di lancette grazie a Foglia. Dopo una traversa colpita da Pautassi per i piemontesi, la segnatura di Villanova ha permesso ai rossoblu di chiudere la prima frazione avanti sul 2-1.

Nella ripresa però gli ospiti hanno prima trovato il pareggio grazie a Gasparri, seguito nel finale dalle reti di Piraccini e di D’Iglio su rigore che hanno permesso al Chieri di qualificarsi per la finale vincendo 4-2.

Si conclude così la stagione della Caronnese, un’altra annata positiva, chiusa con 74 punti in classifica. Per la Serie C la società rossoblu ci riproverà l’anno prossimo