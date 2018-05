“Ho chiesto al commissario straordinario di aderire al bando wi-fi”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, arriva la mossa di Ausilia Angelino, la candidata del centrodestra.

Che accusata (dalla civica Uniti e Liberi) di aver usato a scopo elettorale un bando che scade prima delle elezioni, ha risposto con un atto formale: ha protocollato in Comune «l’invito all’attuale Commissario Straordinario a partecipare al bando europeo WiFi4EU».

Insomma: Angelino ha detto che i bandi sono un’occasione importante, ha citato il wifi pubblico e ora invita l’attuale inquilino del palazzo comunale (il commissario Losa, che sostituisce il sindaco Rivolta dimessosi dopo l’arresto e il patteggiamento) a muoversi in quella direzione. Mossa astuta, per uscire dalla polemica e per rilanciare su un altro punto, la collaborazione con gli enti superiori, anche attraverso il proprio partito.

«La sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie in capo agli Enti Locali impone di ricercare soluzioni innovative e fondi sovra-comunali. Tra le intenzione di Ausilia Angelino vi è quella di costituire un ufficio ad hoc che monitori tutte le opportunità per reperire fondi dall’Unione Europea, Stato o Regione» spiegano dalle file di Forza Italia. Gli azzurri ringraziano anche la collega di partito Lara Comi «che si è impegnata a collaborare con noi, perché Lonate sia sempre informato sugli ultimi Bandi Europei, che stiamo già spulciando alla ricerca di possibili finanziamenti».

Polemica finita? In realtà dalle file di Forza Italia viene rinfocolata con una risposta ferma a Uniti e Liberi: «Stupisce infine la reazione scomposta e nervosa di Rosa che, anche offendendo, sentenzia le iniziative altrui come inutili o peggio strumentali. C’è da chiedersi il perché di tanta rabbia, forse perché con un pratico esempio la dott.ssa Angelino ha dimostrato che i partiti hanno il prezioso ruolo di mantenere in collegamento gli amministratori del territorio con i nostri rappresentanti nei vari livelli istituzionali? A noi questa sembra trasparenza e lealtà».