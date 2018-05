Chitarra protagonista, appuntamento con Aniello Desiderio

Il secondo concerto della XXXIV edizione del Festival chitarristico internazionale bustese vede protagonista Aniello Desiderio. L’appuntamento è per venerdì 18 maggio alle ore 21:00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari in via Molino, 1. L’ingresso è libero e gratuito.

Nato a Napoli nel 1971, Desiderio inizia lo studio della chitarra classica all’ età di 6 anni. I suoi maestri sono stati Pietro Piscitelli, Bruno Battisti D’Amario e Stefano Aruta, frequentando per diversi anni masterclass tenute dal compositore cubano Leo Brouwer. Si è diplomato nel 1992 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

La sua carriera internazionale inizia nel 1989 esibendosi in tutto il mondo. Ha suonato per alcune delle più prestigiose associazioni musicali nazionali e internazionali e si è esibito con molte orchestre tra cui Berliner Philarmonie, Rundfunk-Orchester, Wiener KammerOrchester, Bach Collegium, Pomeriggi Musicali e I Virtuosi di Mosca “diretti dal M° Vladimir Spivakov” nei teatri più importanti del panorama internazionale come ad esempio Carnegie Hall NY, Alte Opera Francoforte, Filarmonica di Monaco. Attualmente è docente di chitarra al conservatorio di Potenza e tiene costantemente masterclass nei più famosi festival internazionali di musica del mondo.

Aniello Desiderio è il genere di musicista che sembra essere scomparso tempo fa, porta con sé il pubblico con entusiasmo, come i grandi virtuosi Paganini, Regondi o Giuliani fecero nell’800. Ogni suo concerto è vissuto con il fiato sospeso attraverso cambi timbrici, arpeggi e scale di straordinaria brillantezza e rara eleganza.