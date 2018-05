Chiuso per tre ore un tratto di autostrada A8

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di giovedì 24 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lainate e Fiera Milano, verso Milano, per lavori connessi alla realizzazione della quinta corsia. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio ‘Villoresi ovest’.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lainate, si dovrà percorrere la SP101, quindi la SS33 del Sempione, per poi seguire le indicazioni per Milano/Venezia sul Raccordo Fiera di Milano, con rientro sulla A8 Milano-Varese.