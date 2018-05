«Ciao “Gina della Posta”, ti ricorderemo sempre»

Le piccole comunità vivono illuminate da fari, punti fermi che come in una navigazione dalla costa permettono di avere certezze. Così quando uno di questi capisaldi si spegne, tanti piangono, e prima o poi tutti ricordano. Ecco che allora pubblichiamo il ricordo di una dipendente della Poste di Cocquio Treevisago. (ac)

“Quando si perde una persona cara si spende molta energia nel tentativo di reagire nella maniera giusta… ma non esiste una maniera giusta: forse il modo migliore per onorare chi se n’ è andato è… continuare a ricordarlo.

E noi Gina vogliamo ricordarti così, per come ti sei sempre mostrata con la tua immensa voglia di vivere ,una donna semplice, elegante, generosa, altruista, gentile … potremmo continuare a elencare infiniti pregi perché tu eri una persona speciale.

Anche il sindaco ha riportato un pensiero per te “apprendo con tristezza che è venuta a mancare all’ affetto dei suoi cari la Sigra Gina, la dipendente delle poste di Cocquio che tanto ha dato in questi anni in gentilezza e disponibilità ai nostri concittadini. Cocquio si stringe in un caloroso abbraccio ai familiari della Signora Gina conservando il suo ricordo e il suo sorriso, caro a tutti noi”.

La nostra “Gina della posta” così eri conosciuta da tutti e amata da ognuno di noi.

Da zia e amica ora sarai il nostro angelo.

Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori.

Buon viaggio e arrivederci cara Gina.

Con affetto

Francesca Antonella Mariachiara e Maria”

Amici e conoscenti chiedono di dedicare una piccola offerta per un’associazione di volontariato, in ricordo di Gina.

Si tratta dell’associazione che ha aiutato Gina, “Ascoltare, aiutare e accompagnare”, che si occupa di assistenza domiciliare.

QUESTI GLI ESTREMI PER DONARE